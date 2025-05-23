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18:13, 23 мая 2025Силовые структуры

Высокопоставленного чиновника из российского региона арестовали за взятку

Суд арестовал замглавы администрации Каменского округа за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Суд арестовал бывшего заместителя главы администрации Каменского городского округа по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, будучи замглавы администрации Каменского городского округа, получил взятку, за которую должен был осуществить принятие и оплату работ по контракту на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в поселке городского типа Мартюш. Продолжаются следственные действия.

Также расследуется уголовное дело в отношении обвиняемого в даче взятки. Его заключили под стражу.

По данным URA.RU, сумма взятки составляет 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей.

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