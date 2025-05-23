Высокопоставленного чиновника из российского региона арестовали за взятку

Суд арестовал бывшего заместителя главы администрации Каменского городского округа по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, будучи замглавы администрации Каменского городского округа, получил взятку, за которую должен был осуществить принятие и оплату работ по контракту на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в поселке городского типа Мартюш. Продолжаются следственные действия.
Также расследуется уголовное дело в отношении обвиняемого в даче взятки. Его заключили под стражу.
По данным URA.RU, сумма взятки составляет 80 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что у бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей.