Зарабатывавшего на детском порно россиянина взяли под стражу

В Кургане суд арестовал мужчину, зарабатывавшего на интимных детских видео

В Кургане суд арестовал мужчину по делу об обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В конце 2023 года в правоохранительные органы обратился россиянин с информацией о том, что анонимный пользователь распространяет через мессенджер детскую порнографию. Тогда было возбуждено уголовное дело, но вычислить причастного не удалось. Выйти на предполагаемого злоумышленника удалось в 2025 году. Его задержали 20 мая при силовой поддержке Росгвардии. Мужчина дал признательные показания и стал активно сотрудничать со следствием.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый приобрел видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних и стал их продавать за деньги через мессенджер со своего ноутбука.

Ранее сообщалось, что обвиненный в распространении порно российский блогер-миллионник обжаловал арест.