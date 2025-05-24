В Госдуме назвали причину участившихся атак украинских дронов на российские регионы

Депутат Колесник: Атаками дронов Зеленский показывает, что он якобы что-то может

Атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) президент Украины Владимир Зеленский показывает, что он якобы что-то может, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую причину участившихся попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами атаковать российские регионы депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это совершенно понятная история. Она повторяется с небольшой периодичностью. Зеленский показывает так, что он есть, что он якобы что-то может, что он может как-то победить Россию. Хотя это уже даже не смешно звучит. Глупость несусветная. Для него это превратилось в игру, хотя играет он человеческими жизнями, людьми своей страны», — заявил Колесник.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь и утро 24 мая над регионами России средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 94 беспилотника ВСУ.

Больше всего дронов — 64 — сбили над Белгородской областью. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью, по два — над Липецкой и Курской областями, и по одному — над территориями Тульской и Воронежской областей.

