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05:16, 24 мая 2025Россия

Десантники уничтожили группу ВСУ у границы с Россией

Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области у границы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Крымские десантники уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области у границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии получила задачу на уничтожение группы пехоты в лесопосадке в Сумской области и оперативно выдвинулась в заданный район.

Впоследствии на штурм, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение сил противника, заняли рубеж, зачистили его от пехоты и передали подразделениям закрепления, добавили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Российской армии вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Он объяснил важность взятия под контроль этого населенного пункта тем, что Юнаковка была своеобразным логистическим хабом для переброски украинских войск в Курскую область.

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