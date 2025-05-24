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20:19, 24 мая 2025Мир

Додик снова приедет в Москву

Додик примет участие во встрече представителей по вопросам безопасности в Москве
Дмитрий Воронин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Республики Сербской Милорад Додик в конце мая снова приедет в российскую столицу. О том, что у секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу запланирована беседа с ним «на полях» 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщили в МИД РФ.

«Участие в форуме подтвердил президент Республики Сербской Милорад Додик», — заявили в ведомстве.

Политик посетит столицу РФ уже в третий раз за текущую весну. В первые раз он приезжал в конце марта, а в мае участвовал в праздновании Дня Победы, в том числе посетив парад на Красной площади.

Встреча, в которой примет участие лидер балканской Республики, состоится 27-29 мая в Национальном центре «Россия» с участием свыше 125 делегаций из более чем 100 стран, сообщается на сайте Совбеза. На ней «будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества», указали в МИД.

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