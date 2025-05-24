Двое жителей Курской области пострадали из-за атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о двух пострадавших после атаки ВСУ в Курской области

Двое жителей Курской области пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотниками были атакованы два приграничных района — Беловский и Большесолдатский. В результате в селе Щеголек ранения получил 43-летний мужчина, а в деревне Будище пострадал 59-летний мужчина.

Хинштейн уточнил, что ранения оказались легкими и не угрожающими жизни. По его словам, обоих пострадавших уже везут в Курскую областную больницу.

В публикации врио губернатора также попросил жителей не возвращаться в приграничные районы, поскольку это опасно для жизни. «Уважаемые жители, только за сегодняшний день в результате атак ВСУ пострадало пять человек!» — предупредил он.

В селе Зозули Борисовского района 24 мая при атаке беспилотников также были ранены двое сотрудников МЧС. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую ЦРБ,

