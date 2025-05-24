Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 24 мая 2025Россия

Двое жителей Курской области пострадали из-за атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о двух пострадавших после атаки ВСУ в Курской области
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Двое жителей Курской области пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотниками были атакованы два приграничных района — Беловский и Большесолдатский. В результате в селе Щеголек ранения получил 43-летний мужчина, а в деревне Будище пострадал 59-летний мужчина.

Хинштейн уточнил, что ранения оказались легкими и не угрожающими жизни. По его словам, обоих пострадавших уже везут в Курскую областную больницу.

В публикации врио губернатора также попросил жителей не возвращаться в приграничные районы, поскольку это опасно для жизни. «Уважаемые жители, только за сегодняшний день в результате атак ВСУ пострадало пять человек!» — предупредил он.

В селе Зозули Борисовского района 24 мая при атаке беспилотников также были ранены двое сотрудников МЧС. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую ЦРБ,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

    Мошенники обманули профессора МГУ на 52 миллиона рублей по телефону

    Семак высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

    Трамп рассказал об изучении опыта украинского конфликта

    Российский военный рассказал о брошенном ВСУ в Отрадном натовском оружии

    Двое жителей Курской области пострадали из-за атаки ВСУ

    В Казани иностранец расправился с россиянкой в день рождения их маленького сына

    Российский турист описал официанток в Таиланде фразой «не дают мужикам прохода»

    Джокович завоевал 100-й титул в карьере на турнирах ATP

    Трамп объявил о массовом производстве в США гиперзвуковых ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости