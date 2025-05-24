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12:27, 24 мая 2025Россия

Минобороны рассказало о групповом ударе по предприятию ВПК Украины

Минобороны России: Ночью ВС РФ нанесен групповой удар по предприятию ВПК Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночью Вооруженными силами (ВС) РФ нанесен групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что удар также нанесен по центру радиотехнической борьбы и позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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