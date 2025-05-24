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20:58, 24 мая 2025Мир

Миру предрекли десятилетие конфликтов

Экс-секретарь британского кабмина Кейс предрек миру 10-20 лет конфликтов
Дмитрий Воронин

Фото: PH2 Kettenhoffen / U.S. Navy / U.S. National Archives / Reuters

Британскому королевству и другим членам НАТО следует избавиться от «опасного чувства самоуспокоенности» и защитить себя в ситуации, когда «поколение автократов» грозит стать доминирующим в мире. Такими мыслями в интервью The Times поделился экс-секретарь британского кабмина и экс-глава государственной службы Саймон Кейс, работавший в правительстве с 2020 по 2024 год при четырех премьер-министрах, включая действующего, Кира Стармера.

«Глядя на жизнь своих детей, я понимаю, что следующие 10, а возможно, и 20 лет будут определяться этим межгосударственным конфликтом», — предрек политик, который в конце прошлого года ушел с госслужбы по состоянию здоровья.

До этого, еще в 2022 году, Кейс едва не покинул должность на фоне обвинений в том, что именно он, при тогдашнем премьере Борисе Джонсоне, разрешил проводить на Даунинг-стрит так называемые «ковидные вечеринки». Как писала Guardian, Кейс «позволил развиться культуре употребления спиртного, в которой мероприятия, нарушающие правила, стали обычным явлением во время карантина».

Ранее стало известно, что на фоне процессов, все более активно влияющих в том числе на инвестиции и бизнес, JPMorgan, крупнейший в мире инвестиционный банк, создал аналитический центр по геополитике, который будет ежеквартально выпускать отчеты по таким темам, как популизм, искусственный интеллект и трансформация мировой безопасности, помогая клиентам ориентироваться в рисках.

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