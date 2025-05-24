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00:28, 24 мая 2025Россия

Муфтият Дагестана отреагировал на сообщения о запрете шахмат в республике

Муфтият Дагестана опроверг информацию о запрете шахмат в республике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Муфтият Дагестана опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о запрете шахмат в республике.

«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку дезинформации и провокации», — сообщили в религиозной организации.

В соцсетях был опубликован якобы указ главы Дагестана Сергея Меликова о запрете игры в шахматы «в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан», а также якобы письмо Муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием закрыть все шахматные кружки, секции и турниры.

В июле 2024 года Муфтият Дагестана временно запретил никабы. Уточнялось, что запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

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