Times: ВСУ перестали пускать журналистов на передовую из-за российских дронов

На Украине западных журналистов перестали пускать на передовую из-за российских дронов. О необычной проблеме сообщило издание The Times.

Утверждается, что прежде некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пускали журналистов на фронт, однако сейчас доступ для прессы стал серьезно ограничен, поскольку даже сами украинские военные не всегда могут получить доступ к собственным позициям.

Газета подчеркивает, что многие редакции больше не рискуют отправлять своих корреспондентов ближе, чем на 15 километров от линии фронта. По словам пресс-офицера 93-й бригады ВСУ Ирины Рыбаковой, два года назад она организовывала сотни поездок журналистов на фронт, но сейчас подобные выезды стали редкостью.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о буферной зоне на границе с Украиной. «Рекомендую вам адресовать этот вопрос в Министерство обороны», — сказал Дмитрий Песков.