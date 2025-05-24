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15:22, 24 мая 2025Мир

На Западе заявили о потере Европой авторитета в глазах США

Дизен: Европа становится менее значимой и вызывает презрение со стороны США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Patrick Semansky / AP

Европа становится менее значимой для США и вызывает презрение со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Европейцы чрезмерно идеологизированы, что для политического реалиста означает глупость. Они будут и дальше подчиняться слабеющим Соединенным Штатам и разорвут связи с другими великими державами в надежде, что США отдадут им предпочтение. Но европейцы, таким образом, становятся менее значимыми и вызывают только презрение со стороны американцев», — говорится в публикации.

Дизен отметил, что в условиях многополярности США будут отдавать приоритет Америке и Азии, а значимость Европы для Штатов будет постепенно снижаться. По мнению профессора, европейцам нужно адаптироваться к таким условиям и диверсифицировать своих экономических партнеров, а также не допускать экспансионизма НАТО.

Ранее сообщалось, что страны Европы оказались в трудном положении из-за политики президента США Дональда Трампа. Эксперты считают Европейский союз политически слабым, поскольку его члены расходятся во мнениях практически по всем вопросам, включая вопрос о том, как вести себя с Трампом.

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