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23:02, 12 мая 2025Мир

На Западе заявили о трудном положении стран Европы из-за Трампа

Bloomberg: Страны Европы находятся в трудном положении из-за политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейские страны находятся в трудном положении из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

«Второй срок Трампа, посвященный началу нового "Золотого века" Америки, вероятно, станет решающим моментом в упадке Запада. У стран Европы нет возможности без лидерства США реорганизоваться», — указано в статье.

Журналисты указали, что Европа нуждается в Штатах больше, чем сами США в ней, в основном из-за своей собственной апатии. Эксперты заявили, что Евросоюз (ЕС) политически слаб. Его члены расходятся во мнениях практически по всем вопросам, включая вопрос о том, как вести себя с Трампом, говорится в материале.

Помимо этого, европейские лидеры не могут определиться, как усилить свою оборону и как разделить расходы, как вести себя с Китаем и так далее.

Ранее СМИ сообщили, что глобальная торговая война, развязанная США, обернулась сближением Лондона и Нью-Дели. Речь шла о двустороннем торговом соглашении, которое 6 мая заключили Великобритания и Индия.

В апреле издание Politico написало, что Европейский союз рассматривает жесткие пошлины против товаров из США и сокращение закупок американского оружия.

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