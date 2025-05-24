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15:07, 24 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали новый план Зеленского по убеждению Москвы

Сенатор Карасин раскритиковал слова Киева о дополнительных санкциях против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Когда ведутся переговоры об условиях нормализации отношений, никогда не надо делать эмоциональных заявлений, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных санкциях против России.

«Я априори не согласен с мнением Зеленского. Когда ведутся переговоры об условиях нормализации, никогда не надо делать глупых, широкомасштабных, эмоциональных заявлений. Потому что это все отравляет атмосферу для ведения серьезного разговора», — поделился Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь. Президент Украины подчеркнул, что Киев ждет новых санкционных шагов от США, Европы и всех своих партнеров.

Также стало известно, что Европейский союз (ЕС) изучает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках новых санкций против России. Также европейское объединение рассматривает возможность снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций.

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