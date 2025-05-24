Президент Турции высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Эрдоган счел обмен пленными между Россией и Украиной шагом по укреплению доверия

Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом для укрепления доверия между сторонами, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он высказался об этом во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом, сообщает турецкий телеканал NTV.

«Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшиеся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия», — говорится в публикации.

Эрдоган также заявил о том, что Анкара продолжает прилагать усилия для прекращения украинского конфликта.

Ранее в пятницу, 23 мая, состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной. В РФ вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских. О проведении обмена по принципу «1000 на 1000» Москва и Киев договорились по итогам первых за три года прямых переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая.