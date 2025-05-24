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13:24, 24 мая 2025Экономика

Отключение российских банков от SWIFT объяснили

Экономист Косой: Отключение российских банков от SWIFT говорит о недовольстве ЕС
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: VenebergPV / Shutterstock / Fotodom  

Очередным отключением российских банков от SWIFT Евросоюз намерен продемонстрировать свое недовольство. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление президента Центра экономики инфраструктуры и экономиста Владимира Косого.

Реальным экономическим ударом это назвать сложно, дал понять спикер. Большинство переводов из России вручную обрабатывает в банках комплаенс-контроль, поэтому меры, принимаемые ЕС, не слишком влияют на что-то и не являются критичными. К тому же переводы в европейской и американской валютах и так длительное время затруднены из-за ограничительных мер, напомнил он.

Однако в происходящем можно увидеть сигнал о том, что страны, входящие в ЕС, планируют и дальше ограничивать экономические связи с РФ, считает Косой.

Ранее стало известно, что в ЕС задумались об отключении более двадцати банков от SWIFT в рамках новых антироссийских санкций. Сейчас Еврокомиссия обсуждает такую возможность с государствами — участниками объединения, выяснил Bloomberg, но сроки введения ограничений еще не определены.

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