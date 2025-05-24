Полиция и «Русская община» пришли на вечеринку травести-артистов в рабочем поселке

ТАСС: В Свердловской области прошел рейд на ЛГБТ-вечеринке, составлен протокол

В Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники правоохранительных органов вместе с активистами организации «Русская община» пришли на ЛГБТ-вечеринку (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на силовые структуры.

Мероприятие проходило во 2-м рабочем поселке на 2-й Полевой улице в ночь на субботу, 24 мая. На вечеринке в стиле 90-х выступали травести-артисты, организаторы обещали гостям «увлекательное путешествие в прошлое». Силовики задержали 26 человек для снятия отпечатков пальцев и осмотра, после чего их отпустили.

В отношении организатора мероприятия составлен протокол по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

4 мая сообщалось, что силовики провели рейд в петербургском клубе Kontrkult, где проходила рейв-вечеринка.