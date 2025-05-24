Военный высказался о последствиях удара «Искандером» по одесскому порту для ВСУ

Военный Дандыкин: Удар «Искандером» по одесскому порту — это серьезно для ВСУ

Удары расчетами ОТРК «Искандер», осуществленные в пятницу, 23 мая, российскими военными, — это серьезно для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О последствиях для украинской армии специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Там били в том числе и по сохранившимся судам от украинского флота, которые использовались в качестве связи. Два из них повреждено. Ну, соответственно, мы ударили по базе безэкипажных катеров, которые там находятся. То есть это серьезно», — рассказал Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что целями ударов расчетами ОТРК «Искандер» стал контейнеровоз, который осуществлял перевозку военного имущества в порт Одессы, а также склад контейнеров в этом же порту.

В свою очередь авторы Telegram-канала «Донбасский партизан» рассказали, что высокоточными ударами были поражены бойцы ВСУ, военный склад с запчастями для беспилотников и два корабля. В самом порту, закрытом для гражданских судов, по их данным, велись работы в рамках содействия скрытой логистике и снабжению подразделений украинского флота.

