В Раде раскрыли намерение Зеленского в отношении Путина

Дубинский: Зеленский может устроить шоу и вызвать Путина в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский может «вызвать» главу России Владимира Путина на мирные переговоры в Ватикан. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«После поисков Путина в Анкаре, которые организовал Зеленский 15 мая, вполне вероятно, что он попытается вызвать его на “конкурс капитанов” в Ватикан», — считает политик.

При этом он усомнился, что переговоры об урегулировании украинского конфликта могут быть проведены в Ватикане.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о работе над встречей между Путиным и Зеленским. Подробности о дате и месте возможной встречи двух лидеров он не привел.