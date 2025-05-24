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16:20, 24 мая 2025Экономика

Россия значительно сократила ввоз иностранного вина

Поставки иностранного вина в Россию сократились в два раза
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Savinov / Unsplash

С января по март 2025 года Россия в два раза сократила ввоз иностранного вина. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщает РИА Новости.

В первом квартале текущего года из-за границы в Россию поставили вина на 119,6 миллиона долларов. Это значение вдвое меньше показателей за тот же период прошлого года. При этом уменьшение импорта коснулось всех поставщиков.

В данный момент первое место в списке стран-поставщиков вина занимает Италия — показатели снизились в 2,8 раза, но тем не менее составили 32,4 миллиона долларов. На втором месте оказалась Грузия (27,6 миллиона долларов), на третьем месте разместилась Латвия (25,4 миллиона долларов), а на четвертую строчку заняла Польша (9,8 миллиона долларов). Пятую строчку вместо привычной Испании заняла Португалия (6,2 миллиона долларов).

Ранее сообщалось о том, что ряд стран помогут России сбить цены на картофель. Возможность экспортировать в страну картофель без уплаты пошлин получат Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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