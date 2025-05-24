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18:13, 24 мая 2025Мир

Российский посол заявил о безответственном поведении Великобритании на мировой арене

Посол России в Лондоне Келин: Поведение правительств Британии безответственно
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что сменяющиеся правительства Великобритании ведут себя одинаково безответственно на мировой арене. Своими наблюдениями он поделился в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что все премьер-министры, включая Бориса Джонсона, Риши Сунака и Лиз Трасс, продолжают сохранять антироссийский курс, а также «бессмысленно и безоглядно» поддерживать Украину. Келин отметил, что считает это халатностью в отношении оценки международной ситуации.

Ранее посол сообщил, что британцы устали содержать украинских беженцев и в стране наблюдается усталость от темы украинского конфликта. Он добавил, что процент поддержки Украины со стороны британцев сильно уменьшился.

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