Посол России в Лондоне Келин: Поведение правительств Британии безответственно

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что сменяющиеся правительства Великобритании ведут себя одинаково безответственно на мировой арене. Своими наблюдениями он поделился в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что все премьер-министры, включая Бориса Джонсона, Риши Сунака и Лиз Трасс, продолжают сохранять антироссийский курс, а также «бессмысленно и безоглядно» поддерживать Украину. Келин отметил, что считает это халатностью в отношении оценки международной ситуации.

Ранее посол сообщил, что британцы устали содержать украинских беженцев и в стране наблюдается усталость от темы украинского конфликта. Он добавил, что процент поддержки Украины со стороны британцев сильно уменьшился.