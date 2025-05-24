Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотника на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — отметил он. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны отчитались, что за полчаса над Белгородской областью удалось перехватить 10 беспилотников.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.