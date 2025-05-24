The Times: На британских базах воссоздают условия боя для обучения солдат ВСУ

На британских базах в рамках обучения солдат ВСУ специально воссоздаются боевые условия, приближенные к естественным. Об этом сообщает издание The Times.

Украинских военнослужащих обучают приемам борьбы на секретной базе, узнали журналисты. Там для них стараются воссоздать атмосферу конфликта, причем в ход идут самые разные инструменты. На заборах, пишет издание, развешивают внутренности животных с бойни, роль раненых выполняют инвалиды, а шумовое сопровождение обеспечивает сочетание выстрелов и звуков БПЛА, заранее записанное на флешку.

Важно подать все так, чтобы происходящее выглядело, звучало, и может быть, даже пахло так же, как это происходит на реальном поле боя, заявил подполковник Бен Ирвин-Кларк, задействованный в спецподготовке солдат на военной базе в Восточной Англии. В прошлом он готовил военных к конфликту в Ираке и Афганистане, говорится в статье.

Ранее в России рассказали об участии в специальной военной операции военных из КНДР. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, корейские солдаты таким образом получили «серьезнейший опыт в реальных боевых действиях».