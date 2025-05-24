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21:59, 24 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о запуске дронов-камикадзе в сторону Украины

Большое количество БПЛА-камикадзе «Герань-2» запущено в сторону Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» запущено в сторону центральной Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о большом количестве российских БПЛА-камикадзе "Герань-2", которые пересекли линию боевого соприкосновения в направлении центральной Украины», — говорится в сообщении.

Ранее ВВС Украины сообщили, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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