Стало известно о запуске дронов-камикадзе в сторону Украины

Большое количество БПЛА-камикадзе «Герань-2» запущено в сторону Украины

Большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» запущено в сторону центральной Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о большом количестве российских БПЛА-камикадзе "Герань-2", которые пересекли линию боевого соприкосновения в направлении центральной Украины», — говорится в сообщении.

Ранее ВВС Украины сообщили, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.