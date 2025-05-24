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15:41, 24 мая 2025Мир

Украинец заснул во время вахты и случайно пришвартовал сухогруз к жилому дому в Норвегии

Washigton Post: Украинец заснул на вахте, и сухогруз сел на мель в Норвегии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Deutsche Welle

Член экипажа украинского происхождения заснул во время вахты на сухогрузе и случайно пришвартовал его к жилому дому у берегов Норвегии. Об этом сообщает Washigton Post.

Речь идет об 11-тонном судне NCL Salten, на борту которого в момент инцидента находились 16 человек, включая литовцев, норвежцев, украинцев и одного россиянина. Никто из них не пострадал и разлива нефтепродуктов не произошло, однако полиция обвинила 30-летнего гражданина Украины в халатном управлении плавсредством.

На допросе мужчина признался, что заснул во время дежурства, из-за чего судно село на мель в норвежском Бюнесете рано утром в четверг, 22 мая. При этом владелец дома Йохан Хелберг, во дворе которого пришвартовался гигантский сухогруз, рассказал телекомпании NRK, что проспал удар.

Мужчина поделился, что позже его разбудил сосед, а когда он выглянул в окно, то увидел яркий нос судна. «Это было довольно абсурдно. Если бы он ударился на пять метров правее, он бы скользнул вверх по скалистому утесу, и тогда мой дом, вероятно, выглядел бы совсем иначе», — пошутил Хелберг.

В марте сухогруз «Светлый-22» с двумя людьми на борту оторвало льдом от причала в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Его отнесло ниже по течению в сторону Петербурга, а затем он застрял во льдах напротив Невского Лесопарка.

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