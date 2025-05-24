Украинским мигрантам предложили собирать киндер-сюрпризы

РИА: Украинцам в Европе предлагают убирать отели и собирать киндер-сюрпризы

Украинцы интересны фирмам в Европе в качестве чернорабочих — им предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы. К такому выводу пришел корреспондент РИА Новости, изучивший открытые данные в соцсетях.

Так, выяснилось, что агентства, занимающиеся наймом украинцев на работу в Европу, чаще всего предлагают вакансии, не требующие квалификации, знания языка и образования. Например, мигрант с Украины «может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии».

Как отмечает РИА Новости, существуют аккаунты по набору работников для сельскохозяйственной отрасли, где сразу указывается, что это работа именно для украинцев. Им предлагают сбор и сортировку овощей во Франции, Финляндии и Бельгии, а также ручной труд на полях и в теплицах Европы.

Тем не менее порой появляются вакансии, требующие большей квалификации. Например, в Польше приглашают на работу швеей на производстве обуви, в Чехии — водителем техники на складе или сварщиком.

Ранее политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что вопрос о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта непростой. По его мнению, тот статус, который беженцы имели до последнего времени, они не сохранят, потому что такой активной солидарности с Украиной, как раньше, в Европе уже не наблюдается.