В Британии признали превосходство России над Украиной по FPV-дронам

The Times: Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов

Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средней дальности. Об этом сообщает британская газета The Times.

Отмечается, что новое поколение российских FPV-дронов изменили тактику ведения боевых действий. По данным газеты, российские беспилотники средней дальности невосприимчивы к помехам, способны наносить удары вдали от линии соприкосновения и оказывать «разрушительное воздействие» на логистические возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказал командир пехотного батальона ВСУ, из-за дронов концепции, которые были реализованы всего месяц назад, больше не работают. Он добавил, что только за последнюю неделю дальность поражения российских беспилотников увеличилась на четыре километра.

Ранее стало известно, что на Украине западных журналистов перестали пускать на передовую из-за российских дронов.