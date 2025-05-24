Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 24 мая 2025Мир

В Германии потребовали вывести войска с российской границы

Вагенкнехт призвала вывести немецкие войска из Литвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германии нужно вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией. С таким требованием выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

«Мы требуем вывода бундесвера из Литвы. Это было бы гораздо разумнее, чем введение очередного пакета санкций против России», — заявила Вагенкнехт.

Она отметила, что инфраструктура для немецкой бригады обойдется бундесверу, страдающему от нехватки личного состава и материальных средств, в сотни миллионов евро, и станет сжиганием средств налогоплательщиков.

«Тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в достижение мира», — подчеркнула Вагенкнехт. По ее словам, вместо «спирали эскалации» следует «развернуться к миру» и наладить отношения с Москвой, опираясь на уроки истории.

Ранее в Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Президент Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались. По его словам, в республике у них будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Володин обратился к Зеленскому

    США ослабили санкции против Сирии

    В Германии потребовали вывести войска с российской границы

    На Украине сообщили об ударе «Гераней» по Киеву

    В России заподозрили западные спецслужбы в планировании теракта против Путина

    В поджоге дома премьера Британии заподозрили Россию

    Президент Турции высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

    В Госдуме призвали США отреагировать на слова замглавы офиса Зеленского о России

    В Совфеде оценили слова Залужного о границах Украины

    На Украине столкнулись с необычной проблемой из-за российских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости