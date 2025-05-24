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18:03, 24 мая 2025Экономика

В Грузии раскритиковали запрет россиянам покупок более чем на 300 евро

Депутат Инджия: Запрет россиянам покупок дороже 300 евро вредит экономике Грузии
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Oscar Wong / Getty Images

Введение для россиян, владеющих картами Банка Грузии (Bank of Georgia), ограничений на покупки стоимостью дороже 300 евро, наносит ущерб грузинской экономике. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента от партии «Европейские социалисты» Илья Инджия, сообщает ТАСС.

Всего несколько дней назад появились сведения о том, что американская компания BlackRock купила долю в 6,1 процента в Банке Грузии, рассказал Инджия. И уже тем же вечером стало известно, что этот банк ввел стоимостные ограничения для клиентов из России. При этом руководство Нацбанка страны не давало таких распоряжений, подчеркнул он, назвав решение Bank of Georgia самовольным и «антигрузинским».

Грузинскому Нацбанку следует незамедлительно призвать Bank of Georgia к ответу, убежден политик.

Ранее введение ограничений на покупки для россиян прокомментировали в самом Банке Грузии. Принятое решение вызвано необходимостью выполнять международные санкции, отметили там.

Bank of Georgia является одним из крупнейших коммерческих банков закавказской республики. О введенном им ограничении стало известно в четверг, причем дорогие покупки для россиян ограничили не только в Грузии, но и по всему миру.

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