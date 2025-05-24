В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

Кислица: Мединский назвал СВО противостоянием русских с русскими

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Мы — Украина».

По его словам, россияне не хотели договариваться о перемирии, считая этот вопрос «категорически неприемлемым». Россия также требовала отдать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пригрозив, что завтра Москва будет требовать «шесть или восемь» регионов, а глава делегации РФ Владимир Мединский назвал спецоперацию (СВО) на Украине «противостоянием русских с русскими с определенными нюансами».

«То есть понимаете, в сущности, та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский», — прокомментировал Кислица слова Мединского.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине. Сенатор Владимир Джабаров назвал его участие суверенным правом РФ, не подлежащим обсуждению с другими странами.