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22:02, 24 мая 2025Бывший СССР

В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

Кислица: Мединский назвал СВО противостоянием русских с русскими
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Turkish Foreign Affairs / IMAGO / Global Look Press

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Мы — Украина».

По его словам, россияне не хотели договариваться о перемирии, считая этот вопрос «категорически неприемлемым». Россия также требовала отдать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пригрозив, что завтра Москва будет требовать «шесть или восемь» регионов, а глава делегации РФ Владимир Мединский назвал спецоперацию (СВО) на Украине «противостоянием русских с русскими с определенными нюансами».

«То есть понимаете, в сущности, та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский», — прокомментировал Кислица слова Мединского.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине. Сенатор Владимир Джабаров назвал его участие суверенным правом РФ, не подлежащим обсуждению с другими странами.

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