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12:48, 24 мая 2025Мир

В расследовании поджога дома британского премьера увидели клоунаду

Журналист Христофору назвал клоунадой попытки связать с РФ поджог дома Стармера
Дмитрий Воронин
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Thomas Krych / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору увидел клоунаду в попытках британских властей связать с РФ расследование поджога дома премьер-министра королевства Кира Стармера. «Клоунский мир», — написал мужчина в соцсети X.

Так специалист прокомментировал статью Financial Times, в которой анонимные представители кабмина Великобритании заявили о выяснении возможной причастности России к инциденту с недвижимостью Стармера.

После происшествия 12 мая в поджоге обвинили 21-летнего украинца Романа Лавриновича и 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка.

По данным СМИ, повреждения той ночью получила входная дверь сдающегося в аренду дома на севере Лондона, в котором политик жил около 20 лет до переезда на Даунинг-стрит.

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