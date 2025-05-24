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13:02, 24 мая 2025Россия

В России рассмотрят законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Володин: ГД рассмотрит проект о повышении пособий для беременных студенток
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пособий по беременности и родам для студенток. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщает РИА Новости.

Речь идет об увеличении пособий до уровня регионального прожиточного минимума, установленного в том регионе, где живут студентки вузов, колледжей и техникумов. Данный законопроект, по словам Володина, внесен в целях реализации поручений президента РФ Владимира Путина о поддержке молодых семей и мам с детьми.

В стране должно становиться больше семей с детьми (в том числе многодетных), указал спикер Госдумы. От этого зависит сбережение народа, т.к. семья — это основа развития государства, подчеркнул он.

Ранее увеличение пособия по беременности и родам для студенток одобрил кабмин. Средний размер такого пособия составит 90 202 рубля, следует из пояснительной записки.

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