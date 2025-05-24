Расмуссен заявил, что Украина и Европа не хотят урегулирования конфликта

Ни Украина, ни Европа не желают мира или урегулирования конфликта, считает подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Таким образом он прокомментировал в разговоре с «Известиями» заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с атакой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ вне зоны спецоперации.

Как утверждает эксперт, даже прекращение огня — нежелательный вариант для Украины и Европы. Единственная «выгода», которую они могут извлечь, — перевооружение Киева, отметил он.

«Украинцы, по сути, террористы. Это очень коррумпированное, террористическое государство. И, к сожалению, у них есть поддержка со стороны европейцев. Они активно пытаются сорвать или нарушить — возможно, даже политически — любые попытки урегулирования между Россией и США», — указал Расмуссен.

Ранее Расмуссен назвал виновных в саботаже мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине — по его словам, в этом виноваты Владимир Зеленский и европейские союзники Украины.