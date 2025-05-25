В России отреагировали на слова Алиева о поддержке территориальной целостности Украины

Сенатор Климов о поддержке Киева со стороны Баку: Это политика

Многим хотелось бы, чтобы все страны Организации Объединенных Наций (ООН) поняли позицию России в украинском конфликте и помогали ее отстаивить, но это вряд ли случится, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о предоставлении гуманитарной помощи Киеву и поддержке территориальной целостности Украины.

«Понятно, что высказывания лидеров соседних нам государств воспринимаются у нас с особым вниманием. И общественное мнение реагирует на это особо быстро и иногда остро. Но давайте вспомним, что и Азербайджан, и Турция, и целый ряд других государств так или иначе сотрудничают с Украиной. Индия тоже. Просто посмотрите, сколько работающих посольств сегодня в Киеве», — напомнил Климов.

Сенатор отметил, что многие сотрудничающие с Киевом государства отправляют на Украину не только гуманитарную помощь, но и целый ряд других компонентов, которые потом ВСУ используют далеко не в гуманитарных целях.

«Даже те государства, которые входят в ОДКБ, а Азербайджан не входит в ОДКБ, не входит в ЕАЭС, заявляют о территориальной целостности Украины, как они ее понимают. Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино», — добавил он.

Сказанное мной не означает, что я что-то такое одобряю. Это та обстановка, в которой нам приходится решать наши собственные задачи, в том числе задачи, поставленные перед специальной военной операцией. И мы их решим Андрей Климов зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Алиев во время встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой заявил, что Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Кроме того, согласно заявлению пресс-службы азербайджанского лидера, страна намерена поддерживать территориальную целостность Украины.