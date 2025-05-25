Байдена впервые заметили на публике после обнаружении рака

Бывшего президента США Джо Байдена впервые заметили на публике после обнаружения у него рака простаты. На это указало издание People.
Джо Байден посетил выпускной своего внука Роберта Хантера в школе Солсбери в штате Коннектикут. Фотографию с праздничного мероприятия опубликовала супруга бывшего американского лидера Джилл.
«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой», — подписала она фото.
Роберт Хантер — ребенок старшего сына Джо Байдена Бо. Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр, но скончался в 2015 году в возрасте 46 лет.
Ранее главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев прокомментировал диагноз Джо Байдена. По его словам, подобные диагнозы ставят многим мужчинам в возрасте бывшего президента США.