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10:18, 25 мая 2025Мир

Байдена впервые заметили на публике после обнаружении рака

Байден посетил выпускной внука после обнаружения у него рака простаты
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: @ashleyblazerbiden

Бывшего президента США Джо Байдена впервые заметили на публике после обнаружения у него рака простаты. На это указало издание People.

Джо Байден посетил выпускной своего внука Роберта Хантера в школе Солсбери в штате Коннектикут. Фотографию с праздничного мероприятия опубликовала супруга бывшего американского лидера Джилл.

«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой», — подписала она фото.

Роберт Хантер — ребенок старшего сына Джо Байдена Бо. Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр, но скончался в 2015 году в возрасте 46 лет.

Ранее главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев прокомментировал диагноз Джо Байдена. По его словам, подобные диагнозы ставят многим мужчинам в возрасте бывшего президента США.

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