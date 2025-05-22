Онколог со словами «давайте не хоронить его раньше времени» высказался о раке Байдена

Диагноз Байдена могли пропустить из-за свойственных другим болезням симптомов

Причины, по которым диагноз экс-президента США Джо Байдена — рак предстательной железы — могли поставить несвоевременно, назвал в беседе с «360.ru» главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев.

«Этот тип опухоли может никак себя не проявлять либо проявлять теми же симптомами, что и доброкачественная аденома или гиперплазия простаты», — объяснил доктор, отметив, что подобные диагнозы встречаются у всех мужчин в возрасте Байдена.

При этом Пылев подчеркнул, что диагноз бывшего главы Белого дома на поздней стадии — не приговор. Врач считает, что он имеет неплохие прогнозы при подборе правильного лечения, а разговоры о том, что Байдену осталось жить чуть больше года — преждевременны и не имеют основания. «Давайте не будем хоронить его раньше времени», — резюмировал он.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байдену, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на мнения врачей и экспертов высказала подозрения, что экс-президент мог заболеть раком простаты еще во время своего пребывания на посту главы государства, однако скрывал эту информацию.