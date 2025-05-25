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02:18, 25 мая 2025Мир

Береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы к западу от Кунашира

Yomiuri: Береговая охрана Японии устроила учебную стрельбу к западу от Кунашира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Береговая охрана Японии без какого-либо предварительного предупреждения провела учебные стрельбы в своих территориальных водах к западу от острова Кунашир. Об этом написала газета Yomiuri .

Как уточняется, в рамках стрельб было осуществлено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 мм, а также два выстрела сигнальными ракетами. Затем японские сторожевики осознали, что в преддверии стрельб не выпустили соответствующего предупреждения на своих информационных ресурсах. Подчеркивается, что стрельбы были в срочном порядке прекращены.

В управлении береговой охраны города Немуро (северная префектура Хоккайдо) указали, что проведут дополнительный инструктаж по безопасности для своего персонала. Специалисты пообещали не допустить подобных инцидентов впредь.

Ранее сообщалось, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.

При этом в докладе уточняется позиция Токио, согласно ей южные Курильские острова рассматриваются как исторически японские территории, якобы находящиеся под незаконной оккупацией РФ.

До этого в России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Как было сказано, она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

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