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02:02, 25 мая 2025Мир

Беременных армянок предупредили о трудностях с получением виз в США

Посольство США в Ереване: Армянкам не стоит въезжать по гостевой визе для родов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Беременные гражданки Армении столкнутся с трудностями при получении американских гостевых виз, если в консульстве заподозрят, что целью визита являются роды на территории Соединенных Штатов. От такой схемы армянок предостерегло посольство США в Ереване в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Родовой туризм по гостевой визе США не разрешен. Использование визы для поездки с основной целью родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы он получил гражданство США, не допускается», — указано в сообщении дипмиссии.

Администрация американского лидера Дональда Трампа еще в его первый президентский срок добилась полного запрета на «родильный туризм» в страну. Былив введены новые правила получения виз.

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