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09:17, 25 мая 2025Россия

Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

Степашин: Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Украина была одной из первых, кто начал процесс выхода из СССР. Об этом, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о юридическом существовании СССР, заявил бывший премьер России Сергей Степашин. Его слова передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП», — сказал Степашин.

Он добавил, что знал об этом, так как в этот период находился у власти.

Так бывший премьер прокомментировал слова Кобякова, который назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

Слова Кобякова оценил юрист Владимир Синюков. По его словам, ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, поэтому сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам.

ЖЗЛ
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