Два украинских дрона уничтожили друг друга в ходе налета на Липецкую область

В Липецкой области два украинских БПЛА столкнулись в воздухе и взорвались

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись в воздухе в ходе налета на Липецкую область и взорвались. Видео с моментом взрыва опубликовано в Telegram-канале «Zаписки Vетерана».

Россиянин, заснявший кружащие в небе над лесом дроны, заметил, что в какой-то момент беспилотники столкнулись друг с другом. Затем они начали медленно опускаться, после чего послышался сильный взрыв. Над местом крушения украинской техники появился дым.

Предположительно, взорвавшимися беспилотниками были дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый».

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