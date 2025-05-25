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16:17, 25 мая 2025Россия

Два украинских дрона уничтожили друг друга в ходе налета на Липецкую область

В Липецкой области два украинских БПЛА столкнулись в воздухе и взорвались
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись в воздухе в ходе налета на Липецкую область и взорвались. Видео с моментом взрыва опубликовано в Telegram-канале «Zаписки Vетерана».

Россиянин, заснявший кружащие в небе над лесом дроны, заметил, что в какой-то момент беспилотники столкнулись друг с другом. Затем они начали медленно опускаться, после чего послышался сильный взрыв. Над местом крушения украинской техники появился дым.

Предположительно, взорвавшимися беспилотниками были дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый».

Ранее на диппредставительство России в Швеции напали с помощью дрона. Главный вход в посольство был облит краской.

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