Экс-премьер России заявил о нарушениях процедуры роспуска СССР

Экс-премьер РФ Степашин: Процедура роспуска СССР была нарушена

Бывший премьер России Сергей Степашин заявил, что процедура роспуска СССР была нарушена. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Антон Кобяков, советник президента России Владимира Путина назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

«С юридической точки зрения, [советник президента России Антон] Кобяков прав», — заявил Степашин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что распад СССР является событием, которое в конечном итоге привело к началу специальной военной операции на Украине.