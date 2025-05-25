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06:11, 25 мая 2025Интернет и СМИ

Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

Yle: Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Оксана Мамлина / РИА Новости

Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей вместо оружия. Их применяют в зоне боевых действий в качестве защиты от дронов ВС России, поскольку с ними трудно бороться из-за высоты их полета, передает Ylе.

«На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — отмечается в статье.

Так, Дания выделила Украине рыболовные сети стоимостью 2,5 миллиона евро. Уточняется, что когда Великобритания вышла из состава Евросоюза, датским рыбакам закрыли доступ к британским водам, поэтому эти сети оказались не нужны для отрасли, где они применялись по назначению. Также в передаче рыболовных сетей Вооруженным силам Украины (ВСУ) поучаствовали частные лица.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС захотели покупать у США вооружения в больших объемах для отправки на Украину. Это произойдет в случае, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется делать это напрямую.

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