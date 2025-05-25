Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 25 мая 2025Мир

Федеральные судьи в США увидели угрозу своей безопасности в Трампе

WSJ: В США федеральные судьи стали чаще сталкиваться с угрозами при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Федеральные судьи в Соединенных Штатах, блокирующие решения американского главы Дональда Трампа, стали получать угрозы от его сторонников. Последние хотят самостоятельно руководить своей службой безопасности, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как сообщалось, в марте на закрытом совещании в Вашингтоне около 50 судей обсуждали угрозы, с которыми они сталкиваются на фоне президентства Трампа и его позиций по ряду вопросов. В частности, стало известно, что десятки судей и их родственников получали посылки с угрозами и сообщения о минировании.

Как поясняет газета, у Верховного суда США есть своя собственная служба безопасности, охраной других американских федеральных судей занимается Служба маршалов, подконтрольная Минюсту страны. Судьи опасаются, что подотчетное Трампу министерство юстиции, может упразднить их охрану.

В апреле сообщалось, что администрацию президента США Дональда Трампа могут признать виновной в неуважении к американскому суду. В этом же месяце в суд США поступил иск 12 штатов об отмене введенных главой Белого дома пошлин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Новгородскую область

    В Херсонской области пять человек пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

    В Госдуме подготовят закон против крестопадов

    Украинский пленный заявил о желании бойцов ВСУ идти на Киев

    В Госдуме напомнили Великобритании об итогах одной войны XIX века

    Путин обратился к африканским лидерам

    «Флорида» оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

    В России оценили моральное состояние ВСУ

    Украинский пленный рассказал о тайном прозвище главкома ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости