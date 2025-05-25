Федеральные судьи в США увидели угрозу своей безопасности в Трампе

WSJ: В США федеральные судьи стали чаще сталкиваться с угрозами при Трампе

Федеральные судьи в Соединенных Штатах, блокирующие решения американского главы Дональда Трампа, стали получать угрозы от его сторонников. Последние хотят самостоятельно руководить своей службой безопасности, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как сообщалось, в марте на закрытом совещании в Вашингтоне около 50 судей обсуждали угрозы, с которыми они сталкиваются на фоне президентства Трампа и его позиций по ряду вопросов. В частности, стало известно, что десятки судей и их родственников получали посылки с угрозами и сообщения о минировании.

Как поясняет газета, у Верховного суда США есть своя собственная служба безопасности, охраной других американских федеральных судей занимается Служба маршалов, подконтрольная Минюсту страны. Судьи опасаются, что подотчетное Трампу министерство юстиции, может упразднить их охрану.

В апреле сообщалось, что администрацию президента США Дональда Трампа могут признать виновной в неуважении к американскому суду. В этом же месяце в суд США поступил иск 12 штатов об отмене введенных главой Белого дома пошлин.