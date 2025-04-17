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03:19, 17 апреля 2025Мир

В США допустили признание администрации Трампа виновной в неуважении к суду

Судья Боасберг: Администрацию Трампа могут признать виновной в неуважении к суду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Globallookpress.com

Администрацию президента США Дональда Трампа могут признать виновной в неуважении к американскому суду. Об этом заявил федеральный судья Джеймс Боасберг, пишет Reuters.

Он допустил, что администрацию Трампа могут посчитать виновной в умышленном игнорировании судебного постановления о приостановке депортации более 200 граждан Венесуэлы в Сальвадор в марте 2023 года.

«Суд не приходит к такому выводу легкомысленно или поспешно. В действительности, он предоставил ответчикам достаточно возможностей исправить или объяснить свои действия. Ни один из их ответов не был удовлетворительным», — отметил Боасберг.

При этом Верховный суд США 8 апреля фактически признал, что Трамп может массово высылать людей, ссылаясь на закон 1798 года, отменив постановление нижестоящей инстанции.

Администрация президента США Дональда Трампа депортировала сотни предполагаемых членов латиноамериканских банд из страны в Сальвадор, где их переведут в тюрьму строгого режима. Преимущественную их часть составили венесуэльцы.

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