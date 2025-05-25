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10:35, 25 мая 2025Экономика

Ferrari Шумахера продали на аукционе более чем за 18 миллионов долларов

Ferrari Михаэля Шумахера продали на аукционе более чем за 18 миллионов долларов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Eduardo Alvarez / Reuters

Гоночный автомобиль Ferrari F2001 Михаэля Шумахера продали на аукционе RM Sotheby's за 18,17 миллиона долларов. На этом автомобиле гонщик выступал на чемпионате мира «Формулы-1» в 2001 году, пишет The New York Times.

На проданном гоночном автомобиле Шумахер одержал победу на Гран-при в Монако и Гран-при в Венгрии в 2001 году и стал чемпионом мира. Как уточняет издание, болид стал самым дорогим автомобилем Шумахера, который был продан на аукционе.

В апреле Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, организованного Джеки Стюартом. Инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны Шумахер.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому. Семья спортсмена не распространяется о состоянии здоровья немца.

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