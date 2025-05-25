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14:59, 25 мая 2025Наука и техника

Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы

Искусственный интеллект ставит более точные диагнозы, чем люди
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Искусственный интеллект (ИИ) ставит более точные диагнозы, чем люди, особенно когда речь идет о стрессовых ситуациях. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на совместное исследование ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов.

«Точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7 процента, в то время как у лучших врачей — 75,9 процента. Особенно хорошо ИИ показал себя в жестких условиях, когда времени на тщательный анализ всей истории болезни катастрофически не хватало», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что неспособность врачей поставить верный диагноз является причиной около 10 процентов летальных исходов. В связи с этим применение искусственного интеллекта может снизить риски при лечении.

Ранее в ходе Медицинского инновационного форума в Санкт-Петербурге ученые пришли к выводу, что искусственный интеллект поможет поддерживать здоровье человека на каждом этапе жизни. Как отметил гендиректор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Евгений Шляхто, персонализированная медицина — это будущее, где данные, генетика и цифровые технологии позволяют лечить не болезнь, а конкретного пациента.

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