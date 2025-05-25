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04:58, 25 мая 2025Россия

Из школьного расписания решили убрать один предмет

Минпросвещения: Обществознание уберут из программы для школьников 6-7-х классов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Mayorova / Global Look Press

Уроки обществознания решили убрать из школьного расписания школьников шестых и седьмых классов с 1 сентября 2025 года. Теперь программа будет рассчитана на изучение только с восьмого по одиннадцатый классы, заявили в Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — поделились планами в министерстве. Переход на новые программы по дисциплине обществознание планируют провести постепенно в течение двух лет.

Учебный план должен быть гибким и отвечать вызовам времени, отметила директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа. Это нужно не только для быстрого, но еще и качественного развития системы общего образования.

Ранее в России определили даты летних каникул. Минпросвещения постановило, что они продлятся с 26 мая по 31 августа.

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