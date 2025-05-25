Места работы должников начнут искать через программы-роботы

В России начнут искать места работы должников через программы-роботы

Судебные приставы получат возможность находить места работы должников, скрывающих свои источники доходов, применяя программы-роботы. Об этом сообщает ТАСС.

Осуществляться он будет через автоматизированные запросы в организации, органы власти, а также государственные внебюджетные фонды (Фонд обязательного медицинского страхования и Социальный фонд).

По словам директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова, задача службы судебных приставов — в первую очередь найти доход.

Ранее закон о введении общедоступного реестра злостных неплательщиков алиментов вступил силу в России. На момент запуска реестра в него попадут порядка 190 тысяч лиц.