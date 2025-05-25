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19:38, 25 мая 2025Ценности

Моложавая внешность 63-летней звезды сериала «Друзья» удивила фанатов

Мария Винар

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Американская актриса Элизабет Дэйли опубликовала новое видео и удивила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в TikTok.

63-летняя звезда популярного сериала «Друзья», в котором она исполнила роль музыкальной партнерши Фиби Буффе, предстала перед камерой в расстегнутых джинсах и черной облегающей футболке. Кроме того, она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных тонах.

Поклонники оценили моложавую внешность знаменитости в комментариях под роликом. «Ты стареешь как вино», «Ты прекрасна», «Как тебе удается выглядеть так молодо?», «Боже мой, пожалуйста, позволь мне быть такой же красивой, когда я буду в ее возрасте», «Горячая такая», — высказывались они.

В марте пользователи сети раскритиковали внешность американской актрисы Элизы Куп на фото с ковровой дорожки.

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