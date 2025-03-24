Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:23, 24 марта 2025Ценности

Внешность звезды сериала «Клиника» на новых фото оценили в сети фразой «труп в платье»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Внешность американской актрисы Элизы Куп на новых фото оценили в сети фразой «труп в платье». Кадры публикует Daily Mail.

43-летняя звезда, исполнившая роль Дениз Махоуни в сериале «Клиника», посетила премьеру сериала Netflix «Убийство в Белом доме» (The Residence) в Голливуде. Она предстала перед камерами в блестящем мини-платье с асимметричным подолом и глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. Кроме того, артистка надела укороченную черную шубу и сапоги-чулки, распустила волосы и сделала макияж в стиле smokey eye.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Выглядит на 20 лет старше», «Выглядит на 73», «Ей действительно следует скрыть обвисшие части тела», «Похоже на "Оземпик"», «Это ужасно», «Будто приняла вообще все наркотики», «Вот что с вами делают наркотики и алкоголь», «Труп в платье», «Какое печальное зрелище», — отметили юзеры.

Ранее в марте внешность американского певца и актера Джастина Тимберлейка на новых фото описали в сети фразой «это называется стареть».

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Депутат Рады оценил шанс проведения честных выборов на Украине

    В Европе рассказали о критической зависимости от США

    В Австрии задержали гражданку Болгарии за якобы шпионаж в пользу России

    ФАС проведет проверку после массовых проблем с интернетом в домах ГК ПИК

    Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

    Российский бионический протез руки соберет трофейные дроны ВСУ

    Назван способ избежать тромбоза

    Россиянка заложила квартиру и отдала миллионы рублей мошенникам

    Актрису из «Интернов» госпитализировали после избиения в театре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше