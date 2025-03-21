Новые фото Джастина Тимберлейка описали в сети фразой «это называется стареть»

Внешность американского певца и актера Джастина Тимберлейка на новых фото описали в сети фразой «это называется стареть». Материал приводит Daily Mail.

44-летнего артиста запечатлели, когда он прилетел в Буэнос-Айрес, Аргентина, во время мирового турне. Он предстал перед камерой в зеленой толстовке с принтом, капюшон которой надел на голову. Также музыкант взял с собой солнцезащитные очки и рюкзак и продемонстрировал поседевшую бороду.

Читатели издания поделились мнением о кадрах в комментариях. «Он выглядит очень подавленным», «Это называется стареть», «Усталый и измотанный!», «Утратил прежнюю внешность», «Выглядит как бездомный или наркоман. Стресс состарил его за одну ночь», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года Джастин Тимберлейк сменил концертный наряд после замеченной зрителями непристойной детали.